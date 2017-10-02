В Архангельске пройдёт турнир по монополии

В Доме молодежи все желающие смогут сразиться в турнире по «Монополии Архангельской области».

Отборочные игры пройдут 2 ноября, а финал турнира состоится 3 ноября, где выяснится имя лучшего финансового стратега «Монополии».

Игра, в которую предлагают сыграть, уникальна тем, что покупать, модернизировать, продавать предстоит не какие-то абстрактные банки и заводы, а градообразующие предприятия Архангельской области, значимые для Русского Севера культурные события.

Игрокам предстоит заботиться о защите рубежей нашей Родины, совершенствовать добычу алмазов, строить подводные лодки, петь народные песни или развивать хоккей с мячом.

Записаться на игру можно по телефону: 8 (8182) 21-47-30. Первый этап турнира пройдет 2 ноября в 14:00 и 16:00.