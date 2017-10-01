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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/30/53723.html

Общество

Содержание архангельских дорог переходит на зимний режим

Содержание архангельских дорог переходит на зимний режим
С первыми обильными снежными осадками содержание дорог города постепенно переходит на зимний режим.

Как сообщил заместитель директора АО «Плесецкое дорожное управление» Олег Берестовой, уже около недели ведётся обработка дорог противогололёдной смесью, за это время израсходовано около 130 кубометров реагентов, из них 40 – прошлой ночью.

Начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения Антон Верещагин пояснил, что этой зимой дороги областного центра будут обрабатываться чистыми реагентами. Это значит, что для борьбы с гололедом на проезжей части будет использоваться чистая соль, без примеси песка.

- Для сравнения: в прошлые годы расход песко-соляной смеси составлял примерно 150-200 граммов на квадратный метр, сейчас достаточно всего 20-30 граммов соли. Благодаря этому снизится количество снежной каши на дорогах, в меньшей степени будет происходить засорение дренажно-ливневой канализации. Кроме того, будет исключен абразивный износ транспорта, когда лакокрасочное покрытие страдает от частиц песка, вылетающих из-под колес впереди идущей машины, - отметил Антон Верещагин.

- Сегодня на дорогах работает 15 единиц спецтехники: 6 тракторов МТЗ задействовано на подметании и очистке дорог от грязи, 5 комбинированных дорожных машин – на подсыпке протовогололедными реагентами, 4 газели – на патрулировании и подборе мусора, - сообщил Олег Берестовой.

По круглосуточному телефону диспетчерской службы 8-921-240-17-20 горожане могут обращаться, если у них есть жалобы или вопросы по качеству уборки дорог, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

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