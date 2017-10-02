В Архангельске пройдёт конкурс «Поморский папа»

18 ноября в 15 часов в Интеллектуальном центре САФУ в рамках празднования Дня отца пройдет областной конкурс «Поморский папа».

На празднике папы смогут проявить себя на десяти тематических площадках. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 ноября 2017 года. Подать их можно, пройдя по ссылке.

В программе праздника будут представлены интерактивные площадки, концертная программа, а также игры и мастер-классы от гостей из г. Санкт-Петербурга и г. Гомеля (Республика Беларусь), - сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот день также станут известны имена победителей конкурса видеороликов «Играем с папой». Более подробно о конкурсе можно узнать здесь.