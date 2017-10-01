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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/30/53719.html

Общество

Рисунки, нарисованные архангельскими детьми, вернулись из космоса

Рисунки, нарисованные архангельскими детьми, вернулись из космоса
Сегодня в Звёздном городке состоялась торжественная встреча с космонавтами. Вместе с экипажами на родную планету вернулись детские рисунки, облетевшие вокруг Земли на борту МКС.

Это работы лауреатов конкурса «Дети рисуют мир», организованного Архангельским региональным отделением Российского военно-исторического общества.

После успешного завершения космического полёта приветствия и поздравления принимали члены экипажей 50/51-й и 51/52-й длительных экспедиций – Фёдор Юрчихин (Россия), Джек Фишер (США) и Пегги Уитсон (США).

Лауреатами конкурса стали 75 работ детей из разных уголков нашей страны. Центром подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК) было сформировано специальное жюри, которое выбрало 16 рисунков. Именно они отправились на МКС вместе с нашим космонавтом Федором Юрчихиным.

- Я благодарен организаторам конкурса за возможность принять участие в этом уникальном проекте. Очень многие сотрудники ЦПК приняли участие в работе жюри, - рассказал Федор Юрчихин. – Я летаю в космос уже много лет, но всего дважды я был восхищён по-настоящему уникальными проектами на МКС. Первый раз это были живые растения в космосе. Второй раз – вот эти удивительные детские рисунки. Знаете, когда мы открыли их на борту станции, они раскрылись там как прекрасные цветы, - добавил он.

Детские рисунки, вернувшиеся из космоса, были торжественно переданы инициатору проекта, активисту РВИО из Архангельска Владиславу Жгилёву.

- От всех организаторов этого проекта выражаю глубокую благодарность Роскосмосу, Центру подготовки космонавтов и всем членам экипажа МКС, - сказал Владислав Жгилёв. - Мы будем продолжать этот проект, он по-настоящему важный, как для детей, которые приняли в нем участие, так и для взрослых, которые становятся лучше и добрее, соприкасаясь с чистым детским взглядом на мир, - подчеркнул он.

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