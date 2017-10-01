Архангельск готовится к зимнему сообщению с островными территориями Наибольшее количество переправ действует в Маймаксанском округе. Здесь первые контракты по обустройству пешеходных ледовых переправ уже заключены, - сообщает пресс-служба администрации города. - Муниципалитет определился с тремя подрядчиками, которые займутся наведением переправ, как только позволят погодные условия и толщина льда. Речь идет о сообщении между районом Экономия и 29-ым лесозаводом, Экономией и деревней Реушеньга, а также переправой 22 лесозавод – 23 лесозавод. В первой декаде ноября контракты будут заключены еще по двум пешеходным переправам, которые соединяют 14-й лесозавод и Маймаксанский лесной порт и 24-й лесозавод с 26-ым лесозаводом, - пояснил глава администрации Маймаксанского округа Андрей Хиле. Нашли ошибку? Выделите текст,

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