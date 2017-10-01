Архангельск готовится к зимнему сообщению с островными территориями

- Муниципалитет определился с тремя подрядчиками, которые займутся наведением переправ, как только позволят погодные условия и толщина льда. Речь идет о сообщении между районом Экономия и 29-ым лесозаводом, Экономией и деревней Реушеньга, а также переправой 22 лесозавод – 23 лесозавод. В первой декаде ноября контракты будут заключены еще по двум пешеходным переправам, которые соединяют 14-й лесозавод и Маймаксанский лесной порт и 24-й лесозавод с 26-ым лесозаводом, - пояснил глава администрации Маймаксанского округа Андрей Хиле.
Каждый год одно и тоже. Купите аэросани или сделайте подвесную канатную дорогу. Креативно надо мыслить! А лучше переселить с острова всех и не будет каждый год одна и та же песня.
Makarycz, nasciot pereselenija ...eto wy zamachnulis. Uz lucsze wy k nam.
Да не только с переселением замахнулись. На переправы выделают около 1,5-2 млн на каждую. Канатная дорога 500 млн минимум, аэросани в месяц нужно 1,5-2 млн, ну а переселение ваще в десятки млрд выйдет.
отличное время для переправ