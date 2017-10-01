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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/30/53716.html

Общество

Архангельск готовится к зимнему сообщению с островными территориями

Архангельск готовится к зимнему сообщению с островными территориями
Наибольшее количество переправ действует в Маймаксанском округе. Здесь первые контракты по обустройству пешеходных ледовых переправ уже заключены, - сообщает пресс-служба администрации города.

- Муниципалитет определился с тремя подрядчиками, которые займутся наведением переправ, как только позволят погодные условия и толщина льда. Речь идет о сообщении между районом Экономия и 29-ым лесозаводом,  Экономией и деревней Реушеньга, а также  переправой 22 лесозавод – 23 лесозавод. В первой декаде ноября контракты будут заключены еще по двум пешеходным переправам, которые соединяют 14-й лесозавод и Маймаксанский лесной порт и 24-й лесозавод с 26-ым лесозаводом, - пояснил глава администрации Маймаксанского округа Андрей Хиле.

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Комментарии
Макарыч, сегодня 14:41

Каждый год одно и тоже. Купите аэросани или сделайте подвесную канатную дорогу. Креативно надо мыслить! А лучше переселить с острова всех и не будет каждый год одна и та же песня.

z, сегодня 17:31

Makarycz, nasciot pereselenija ...eto wy zamachnulis. Uz lucsze wy k nam.

Виталий В, сегодня 17:51

Да не только с переселением замахнулись. На переправы выделают около 1,5-2 млн на каждую. Канатная дорога 500 млн минимум, аэросани в месяц нужно 1,5-2 млн, ну а переселение ваще в десятки млрд выйдет.

вот, сегодня 18:22

отличное время для переправ
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