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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/30/53715.html

Общество

Архангельская область окроплена кровью: сегодня вспоминают жертв политрепрессий

Архангельская область окроплена кровью: сегодня вспоминают жертв политрепрессий
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Сегодня в Архангельске у Соловецкого камня в 27-й раз собрались чиновники, депутаты, общественники, неравнодушные граждане. Одна из самых печальных дат календаря - 30 октября, день памяти жертв политических репрессий.

Как известно, в России два Соловецких камня: один установлен на Лубянской площади в Москве, другой находится в парке имени Ломоносова в Архангельске. У этих камней есть связь не только по месту - Соловкам, но и по времени - пожалуй, самому кровавому в ХХ веке. "Чтобы помнить", - под таким девизом каждое 30 октября у архангельского Соловецкого камня собираются люди. В основном пожилые. Дети и внуки репрессированных. Или те, кто жил в то время, кто пострадал. 

Выступающие на траурном митинге справедливо отмечали, что наш регион стал "пилотным", куда ссылали всех неугодных новой большевистской власти. Одним из самых страшных стал так называемый Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН): там окончил свои дни один из самых выдающихся российских философов Павел Флоренский, там же сидел еще молодой будущий академик Дмитрий Лихачев. И еще сотни, тысячи невиновных, но обреченных узников. Как отметила профессор САФУ Наталья Дранникова, "Архангельский север представляет из себя место массовых безымянных могил. И мы даже не знаем точное число репрессированных и расстрелянных. Даже составленный в 90-е годы "Поморский мартиролог" включает в себя далеко не все имена..."

Среди сосланных в Архангельск был изобретатель телевидения, гениальный ученый Борис Розинг. Именно здесь он и закончил свои дни, упокоившись на Вологодском кладбище. Но его могила известна и ухоженна, в отличие от тысяч братских захоронений других репрессированных. Журналист Владимир Лойтер отмечает, что в районе Уймы и Черного Яра в Приморском районе о тех страшных временах напоминают рвы, куда сбрасывали трупы, в том числе последних монахов Соловецкого монастыря. Коллега Лойтера Виктор Толкачев предложил создать в Интернете сайт по типу "Подвига народа" (о Великой Отечественной войне и всех ее участниках), на котором любой мог бы найти информацию обо всех невинно убиенных в годы советских репрессий.

Депутат областного Собрания Сергей Эммануилов подчеркнул, что знал многих сосланных в наш регион в 30-50-е годы. Для них Архангельская область стала второй родиной. "Среди репрессированных было немало медицинских работников, врачей. Пострадала и семья моего учителя Василия Подоляки (в конце 80-х он был заведующим областным отделом здравоохранения, ранее - главврачом туберкулезного диспансера). Мы не должны забывать то время и просто обязаны рассказывать о нем своим детям".

По традиции к Соловецкому камню в завершение митинга легли живые цветы. Сегодня же в 15-00 на площади у областного театра драмы пройдет "Молитва памяти". Ее с 2015 года организует культурно-просветительский фонд «Сретенье». "Молитва памяти" - это поминальное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий.

Алексей Морозов, Сегодня 12:37

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Комментарии
оффтоп, сегодня 14:28

30.10.1961г., была испытана "Царь-бомба, она же "Кузькина - мать", данное испытание, - уберегло от неминуемой гибели десятки-миллионов жизней граждан СССР.

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