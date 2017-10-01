В первой городской больнице Архангельска впервые провели уникальное лечение аритмии

В Первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич впервые проведена операция по восстановлению работы нормального ритма сердца с использованием видеоэндоскопического комплекса.

Оперативное вмешательство провели сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Быстров и заместитель главного врача по хирургической части Виктор Поздеев при участии заведующего кардиохирургическим отделением Алексея Шонбина.

Для подобного рода операций обычно требовалось выполнение традиционного хирургического доступа – вскрытие грудной клетки. Это достаточно тяжело переносится пациентами и увеличивает время реабилитации. При торакоскопической радиочастотной абляции во время операции проводятся небольшие проколы грудной клетки. Хирург может видеть на цветном мониторе всё, что находится внутри и проводить различные манипуляции специальными инструментами.

После выделения легочных вен проводится радиочастотное воздействие с целью подавления источника аритмии. Операция эффективна более чем в 90 % случаев. Уже на пятые–седьмые сутки пациент выписывается из стационара и может вернуться к своей обычной жизни. При этом нет необходимости постоянно принимать лекарственные средства для коррекции нарушений ритма.

Всего в мире около 50 клиник, в которых выполняют данный вид операции. В России их менее десяти и первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич теперь входит в это число.

—Торакоскопическая радиочастотная абляция устьев легочных вен единым блоком является воспроизводимым и безопасным методом лечения изолированной фибрилляции предсердий. В настоящее время мы планируем выполнять от 30 до 50 таких операций в год. Внедрение этой методики стало большим этапом в развитии кардиологии, аритмологии и кардиохирургии. В будущем планируется совершенствование методики, – отметил заместитель главного врача Виктор Поздеев.

Сейчас хирурги Первой городской больницы выполняют кардиохирургические операции, а в следующем году планируют применять гибридный подход, - сообщила пресс-служба правительства области.

—Операция по лечению фибрилляции предсердий будет включать два этапа: первый – торакоскопическая абляция левого предсердия, который выполняют кардиохирурги; второй этап – радиочастотная катетерная абляция, выполняемая ангиорентгенхирургами. При таком подходе эффективность вмешательства будет достигать 99,9 %. Это возможно только в хорошо оснащенных стационарах, обладающих специалистами высокого класса и применяющих командный подход: кардиолог, электрофизиолог-аритмолог, кардиохирург к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, – пояснил хирург Дмитрий Быстров.