В Архангельске прошёл проект «Музей. Музыка. Дети»

Почти 100 воспитанников детских домов Архангельской области приняли участие в проекте «Музей. Музыка. Дети». Юные северяне знакомились с экспозициями государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».

—Для детей это совершенно новая информация и новое понимание истории в художественных образах. Также ребята стали участниками творческой мастерской «Узоры на синей воде» и интеллектуальной игры «Колесо истории», – рассказала старший научный сотрудник государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Тамара Старжинская.

Победители интеллектуальной игры получили возможность побывать в областном театре драмы им. М.В.Ломоносова на «Оперных сезонах в Архангельске», - сообщает министерство образования и науки Архангельской области.

—По итогам знакомства с экспозициями ребята напишут эссе. Авторов лучших работ ждёт ещё один приз – поездка в Санкт-Петербург, где будет организована большая культурная программа, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.