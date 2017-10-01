В НАО облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-восточный и южный 5-10 м/с, ночью местами порывы 12-17 м/с. Температура 0,-5°, при прояснениях до -10°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 30 октября, 18:39
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/30/53706.html
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30 октября в Архангельске пройдёт мокрый снег
В понедельник в регионе будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег, мокрый снег. Местами туман, слабый гололёд. Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с. Температура ночью -1,-6°, днем -3,+2°.
В НАО облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-восточный и южный 5-10 м/с, ночью местами порывы 12-17 м/с. Температура 0,-5°, при прояснениях до -10°, - сообщает Северное УГМС.
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