Возвратить имена: в Архангельске вспомнят жертв политических репрессий

30 октября в Архангельске пройдут траурные акции, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

В 11.00 у памятника жертвам политических репрессий – «Соловецкого камня» – пройдут панихида и митинг, организованные АРОО «Совесть» и региональным министерством труда, занятости и социального развития.

После этого пройдет "Молитва памяти» - у Архангельского театра драмы в 15:00 часов. Начиная с 2015 года культурно-просветительский фонд «Сретенье» совершает на площади театра драмы поминальное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий.

Как отмечает общественник и один из организаторов "Молитв памяти" Ирина Пономарева, "30 октября у каждого из нас есть возможность не только оплакать пострадавших в годы репрессий, не только прикоснуться к живой, еще не написанной истории, не только возвратить к жизни имена тех, у кого даже нет могил, но и почувствовать свою ответственность за наступающий день, за свои семьи, за свой город".