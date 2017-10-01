Для того, чтобы получить деньги, необходимо обратиться с заявлением в лесничество и предоставить шкуру животного. Выплаты производятся только на основании акта комиссии, в состав которой входят сотрудники лесничества, специалисты в сфере охоты, а также представители ветеринарной службы.