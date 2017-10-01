Жителям Поморья заплатят за убитых волков Вознаграждение за каждого добытого волка составляет 10 тысяч рублей. В ближайшее время на это выделят еще 2,1 миллиона рублей. — С начала 2017 года в министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области поступило 40 обращений из муниципальных образований о необходимости скорейшего проведения регулирования численности хищников для обеспечения безопасности граждан, — пояснил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин. Для того, чтобы получить деньги, необходимо обратиться с заявлением в лесничество и предоставить шкуру животного. Выплаты производятся только на основании акта комиссии, в состав которой входят сотрудники лесничества, специалисты в сфере охоты, а также представители ветеринарной службы. Нашли ошибку? Выделите текст,

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