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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/29/53696.html

Общество

Архангельский обзор за неделю: серьезный Цуканов и прикалывающийся Донской

Архангельский обзор за неделю: серьезный Цуканов и прикалывающийся Донской
На прошедшей неделе в Архангельск снова прибыл высокий гость. Точнее, два гостя: один высокий, второй ммм… - Донской. Если первый говорил о проблемах, то второй в очередной раз привлекал внимание к себе.

Событие недели: пересадка почек

И вновь мы стоя аплодируем нашим врачам из Первой городской больницы имени Еликаниды Волосевич. В этом славном учреждении совсем недавно проведены две родственные трансплантации почки: один пациент выписан, второй - готовится к выписке. Сказать, что это революция в архангельской медицине — это ничего не сказать.

Трансплантология — сравнительно молодая отрасль медицины. Впервые в Советском Союзе почку пересадил знаменитый академик Валерий Шумаков. Тогда, в 1965-м это казалось невозможным чудом, но прошли годы и в Москве такие сложнейшие операции стали выполнять регулярно. Однако в провинцию трансплантология пришла значительно позднее. Во многом из-за отсутствия нужных высококвалифицированных специалистов.

Был у меня знакомый, который несколько лет мучился из-за больной почки. Его лечили консервативно — делали гемодиализ, поддерживали лекарствами. Но все понимали, что необходима пересадка. Правда тогда, более 10 лет назад, ее в Архангельске не делали. Мой знакомый, - достаточно известный актер, скончался прямо после спектакля от мучительных болей. Врачи уже ничего не могли сделать. А вот сейчас, когда в больнице имени Волосевич стали внедрять пересадки почек, у него бы была надежда, пусть и небольшая…

В апреле этого года Первую городскую больницу Архангельска посетил главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. Он оценил возможности больницы и в заключение заявил: «Я уверен в том, что вы готовы начать, главное - продолжать с нарастающим темпом». И вот — чудеса стали происходить в Архангельске. О первой пересадке почки от сестры больному брату очень подробно рассказала газета «Правда Севера».

До конца этого года в больнице имени Волосевич планируется проведение еще двух операций по пересадке почки. Думается, что легендарный главный врач, чьим именем названа больница, сегодня была бы в восторге от трудов своих эскулапов. С почином!

Персона недели: Александр Донской

Признаюсь честно, зная, что бывший мэр Архангельска приезжает в свой родной город, поначалу думал с ним встретиться. Тем более, что лично неплохо знаком, освещал его деятельность 10 лет назад и позднее. Кстати, «Двина-Информ» одной из первых сообщила о его выдвижении в президенты России. Как вчера это было: я вышел на субботнее дежурство и поймал в почте письмо от Донского с громким заявлением. Тогда мы сделали информацию и взяли комментарий у сына экс-мэра. Тот ответил что-то вроде: я поддерживаю отца. А потом наша «Двина-Информ» писала о возбуждении уголовных дел, «пинцетном скандале» и аресте градоначальника. Никогда не забуду, как переговаривался с Донским по телефону в момент, когда в его квартиру вламывалась милиция и он в одних трусах появился на улице. Даже сегодня, спустя 10 лет, его поведение кажется экстравагантным.

Но, похоже, Александр заигрался. Ладно, когда он открыл в Москве музей эротики и «унитазное кафе». Наверняка, это бизнес и не более того. Ну, написал книгу про то, как лучше себя продать и ради нее начал зарабатывать очки в Ютуб разными шокирующими роликами. Но вот Донской делает еще более громкие заявления: как про знаменитый «пинцетный» скандал, так и про свою ориентацию. И тут я поймал себя на мысли, что бывший наш мэр окончательно заигрался. А делать с ним интервью или пересказывать его чудачества уже почему-то не хочется. Возможно, оттого, что тот, искренний и настоящий Донской остался там, в 2006-2008 годах. Когда он казался «Дон Кихотом», борющимся с системой. Теперь его все чаще называют фриком и сравнивают с Древархом. Думаю, что основания для этого есть. 

С другой стороны, таким дешевым способом Александр продолжает продавать себя. Не зря же говорят, что он человек богатый, а миллионы свои не считает. Только причем здесь несчастный Архангельск, где со времен его мэрства в лучшую сторону ничего не изменилось? Или просто этот его визит стал неким очередным пиар-ходом для продвижения книги и себя любимого?

Визит недели: полпред Цуканов

Гораздо важнее для Архангельска стал приезд полпреда президента РФ в СЗФО Николая Цуканова. Как и визитер позапрошлой недели Сергей Степашин, Цуканов осмотрел архангельские стройки. А еще посетил строящийся перинатальный центр. И остался не совсем довольным работой.

В ходе осмотра полпред обратил внимание на наличие внешних недоделок, в том числе козырьков над входом в помещение, что может угрожать безопасности пациентов. Кроме того, Николай Цуканов проверил качество внутренней отделки помещений.

Он отметил, что с момента последнего визита в Архангельск в декабре 2016 года на объекте произошли видимые перемены. Но при этом остаются проблемы, которые препятствуют сдаче объекта. Среди них: отсутствие материалов для завершения строительства, недостаточная численность рабочих на объекте, отсутствие графика монтажа медицинского оборудования.

Губернатор Игорь Орлов заверил, что финансирование строительства обеспечено в полном объеме. Напомним, стоимость объекта составляет 2,8 миллиарда рублей. Сдача объекта запланирована на 25 ноября.

Думаю, неплохо, что в Архангельск стали наведываться такие высокие гости, причем подряд. Сначала министр иностранных дел России Сергей Лавров показал «большую дипломатию», затем председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин обратил внимание на «бесхозные» 54 дома, не попавшие в список аварийных, теперь вот Цуканов, плотно занимающийся будущим перинатальным центром. 

А тут еще одна новость — правительство России начало подготовку к новому международному Арктическому форуму в Архангельске. Может быть, мы таки перестали быть провинцией? И что-то действительно зашевелится? Хочется в это верить, особенно учитывая негативные миграционные процессы. Даже бывший мэр, ныне похожий на фрика, удалился из родного города, что уж говорить про активную молодежь? Лишь бы наши чиновники, руководители региона, понимали, как важно развивать, а не просто делать для галочки. Кстати, скоро выборы президента, - развивать надо, и очень серьезно. 
Алексей Морозов, Вчера 11:47

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Комментарии
Хм, вчера 12:25

"отсутствие материалов для завершения строительства," и тут же "Губернатор Игорь Орлов заверил, что финансирование строительства обеспечено в полном объеме." Ну и как это называется, а "10%-й"?

12, вчера 14:45

Донской сошёл с ума...

Помор, вчера 17:18

Нет, Донской не глуп и в здравом уме, мне так кажется ...
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