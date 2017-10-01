На улице Вельской в Архангельске снесут гаражи

Ещё на этапе ремонта улицы Вельской глава Архангельска поставил задачу демонтировать незаконно установленные непосредственно у проезжей части гаражи.

Дело в том, что строения представляют опасность для всех участников движения: съезд из гаражей выходит прямо на проезжую часть, где возобновилось интенсивное движение. В ДТП могут попасть как водители, так и граждане, выезжающие на своих автомобилях из гаражей, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Администрация округа Майская горка разместила на строениях объявления с информацией о необходимости в добровольном порядке снести гаражи и привести земельный участок в порядок в срок до 27 сентября. Никакой реакции от горожан не последовало. Для розыска владельцев специалисты окружной администрации обратились в УВД, но ни одного собственника установить не удалось.

После предпринятых мер по урегулированию вопроса с горожанами, администрация округа в установленном порядке вынесла вопрос о демонтаже незаконно установленных объектов на рабочую группу, в полномочия которой входит решение подобных вопросов.

Принято решение о демонтаже объектов до 25 ноября. Выполнением работ по сносу займется администрация округа Майская горка.