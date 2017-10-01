Здание архангельского цирка перешло в собственность региона

В течение 2017 года городские власти совместно с правительством области вели работу, нацеленную на возрождение цирка в Архангельске. Основная проблема - земельный вопрос. Сегодня стало известно, что его решение сдвинулось с мертвой точки.

Участок под цирком и само здание принадлежат федеральной структуре, а прилегающая территория – в ведении области. Объединение этой земли – необходимая часть работы, которая позволит возвести новый концертный зал, благоустроить удобную парковочную и прилегающую зону, - сообщила пресс-служба городской администрации.

- Мы работали на результат в течение всего года: в Росгосцирк было направлено 5 писем, запросов, предложений. И сейчас получили положительный ответ: Росгоссцирк согласовал предложение о передаче имущественного комплекса и земельного участка на уровень региона. Еще потребуется одобрение федерального Министерства имущества, и практика показывает, что процесс может занять несколько месяцев. Но принципиальное решение принято, и это позволяет нам двигаться дальше, - сообщил Глава Архангельска Игорь Годзиш.

Сейчас рассматривается вопрос о дальнейшей передаче объединенного земельного участка в собственность города. Как только территория будет приведена в безопасное состояние, уберут и забор, который долгие годы портил облик центральной улицы города. Параллельно городские власти ведут переговоры с потенциальным инвестором, который займется строительством нового эстрадно-циркового комплекса.

- Департаменту градостроительства поручено досконально проработать юридические аспекты: земельный участок должен быть выделен без возможности дальнейшей смены назначения его использования. Чтобы не получилось, что бизнес берет участок под возведение концертно-циркового объекта, а потом строит там торговый центр и меняет назначение земельного участка. Такой ситуации мы не допустим, - подчеркнул Игорь Годзиш.