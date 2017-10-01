Архангельскому областному суду исполнилось 80 лет

Годом рождения Архангельского областного суда считается 1937 год, когда после разделения Северной области РСФСР была на Архангельскую и Вологодскую в каждой из них появились собственные областные суды.

Со знаменательной датой ветеранов, судей и работников аппарата Архангельского областного суда поздравил глава региона Игорь Орлов.

Приветствуя собравшихся, глава Поморья подчеркнул, что трудно переоценить место и роль суда в обеспечении законности и справедливости на всей территории региона. Особые слова благодарности Игорь Орлов адресовал ветеранам, сформировавшим славные традиции служения Родине, людям и закону.

За личный вклад в совершенствование судебной системы и укрепления судебной власти губернатор наградил Почётными грамотами заслуженных юристов Российской Федерации, заместителей председателя Архангельского областного суда в почётной отставке Владимира Бунькова и Веру Кокунову.

Юбиляров также поздравили главный федеральный инспектор по Архангельской области Владимир Иевлев, председатель комитета областного Собрания депутатов по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислав Вторый и другие представители власти и общественности, - сообщила пресс-служба правительства области.