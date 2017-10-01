В Архангельской области выплата за добытого волка по прежнему составляет 10 тысяч рублей

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, меры, направленные на стимулирование добычи волков, необходимо продолжать. С начала 2017 года в министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области поступило 40 обращений из муниципальных образований о необходимости скорейшего проведения регулирования численности хищников для обеспечения безопасности граждан.
Напомним, вознаграждение за каждого добытого волка составляет 10 тысяч рублей. Для того, чтобы получить эти деньги, необходимо обратиться с заявлением в лесничество и предоставить шкуру животного.
Выплаты производятся только на основании акта комиссии, в состав которой входят сотрудники лесничества, специалисты в сфере охоты, а также представители ветеринарной службы.
Напомним, что охотники, добывшие волка, имеют первоочередное право на получение лицензии на добычу лося, - сообщает министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.