В Архангельской области выплата за добытого волка по прежнему составляет 10 тысяч рублей

В ближайшее время на эти цели будет дополнительно выделено 2,1 миллиона рублей. В феврале этого года правительство уже направило один миллион рублей на выплаты охотникам, добывшим серого хищника.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, меры, направленные на стимулирование добычи волков, необходимо продолжать. С начала 2017 года в министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области поступило 40 обращений из муниципальных образований о необходимости скорейшего проведения регулирования численности хищников для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, вознаграждение за каждого добытого волка составляет 10 тысяч рублей. Для того, чтобы получить эти деньги, необходимо обратиться с заявлением в лесничество и предоставить шкуру животного.

Выплаты производятся только на основании акта комиссии, в состав которой входят сотрудники лесничества, специалисты в сфере охоты, а также представители ветеринарной службы.

Напомним, что охотники, добывшие волка, имеют первоочередное право на получение лицензии на добычу лося, - сообщает министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.