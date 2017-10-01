Накануне в Северном хоре состоялось первое мероприятие в рамках проекта «Культурный рюкзак». Ученики 2 «Б» класса архангельской школы № 14 побывали на экскурсии по зданию Северного хора и на концерте ансамбля «Северные жемчуга».

Экскурсия началась с рассказа о здании, в котором живёт и творит свои замечательные концертные программы прославленный северный коллектив. Оно настолько красиво и необычно, что само по себе уже заслуживает внимания. Юные гости с интересом разглядывали размещённые в холле старинные афиши и задавали вопросы.

В костюмерном цехе ребята увидели, как хранятся сценические наряды, и даже примерили некоторые головные уборы, получив возможность на минутку представить себя артистами. Затем школьники заглянули на репетиции балетной группы и оркестра Северного хора, увидели, как артисты работают над номерами, которым вскоре будут рукоплескать целые залы. Экскурсия завершилась посещением музея Северного хора, многие из экспонатов которого по-настоящему уникальны. Это и предметы старины, и многочисленные подарки, привезённые коллективом из разных стран.

Концерт ветеранов Северного хора «Северные жемчуга» понравился ребятам настолько, что они не смогли удержаться от криков «Браво!» Особенно впечатлило их соло на ложках заслуженного артиста РСФСР Николая Ивановича Меньшикова.

После концерта ученица 2 «Б» класса школы № 14 Соня Малакова поделилась своими впечатлениями от увиденного: «Было очень весело, все танцевали, пели. Особенно мне понравилось выступление на ложках». «Очень хороший проект, все очень организованно, – рассказывает учитель 2 «Б» класса школы № 14 Инна Шиловская. – Это уже третье мероприятие, которое мы посещаем в рамках проекта «Культурный рюкзак». Уже были в Гайдаровской библиотеке, завтра пойдём в Краеведческий музей. Сегодняшнее мероприятие в Северном хоре нам очень понравилось. Я вообще люблю сюда ходить с детьми, очень приветливо всегда встречают».