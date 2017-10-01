Новости дня

В Северодвинске открыто движение по улице Портовой

На улице Вельской в Архангельске снесут гаражи

Архангельскому областному суду исполнилось 80 лет

Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»

Мобильная версия 16+

Суббота, 28 октября, 23:22

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/28/53687.html

Общество

В Приморском районе колокольня увенчалась новым куполом

В Приморском районе колокольня увенчалась новым куполом
Фото предоставил священник Михаил Ситников
Крест и купол водрузили на шатер колокольни Никольского храма Княжестрова (деревня Кузьмино Приморского района Архангельский области).

«Прихожане, жители деревни помолись, и после совершения чина крест и купол заняли свое место на шатре колокольни!» — рассказал священник Михаил Ситников, освятивший навершия.

Княжостров — остров в дельте Северной Двины, ему более 670 лет. Остров насчитывал восемь деревень, в которых стояли древние храмы.

Первые приходские церкви были деревянные — шатровые; одна из них двухпрестольная во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделом священномученика Власия, другая однопрестольная — во имя святой великомученицы Екатерины, одноглавая с восьмиугольным шатром, теплая, довольно большая. Также рядом стояла деревянная пятиглавая колокольня. Храмы были построены на пожертвования местных крестьян и освящены одновременно в 1644 г. по благословенной грамоте новгородского митрополита Афония.

Эти церкви в 1857 г. за ветхостью разобрали и построили одну деревянную на каменном фундаменте с деревянной же колокольней, с тремя престолами: главным во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, придельными: южным — во имя священномученика Власия и северным — во имя св. великомученицы Екатерины. В советские годы храм был закрыт. В настоящее время происходит возрождение духовной жизни на острове.

Сегодня 13:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Владимир Ненеску, сегодня 15:14

Сколько Вам дуракам нужно ещё куполов, чтобы собственный купол прозвонил: "Хватит этой дури"!

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Здание архангельского цирка перешло в собственность регионаСегодня 11:41
1 комментарий

Годзиш: нас не устраивают условия потенциального концессионера "Водоканала"Вчера 15:29

«Матильда»: отречение от любвиВчера 11:48
10 комментариев

«Водник» провел первую тренировку на большом льду в АрхангельскеВчера 10:10

27 октября в Поморье пройдёт небольшой снегВчера 09:00

Общество

В Северодвинске открыто движение по улице ПортовойСегодня 18:00

На улице Вельской в Архангельске снесут гаражиСегодня 17:00

Архангельскому областному суду исполнилось 80 летСегодня 16:00

Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»Сегодня 15:03

В Архангельской области выплата за добытого волка по прежнему составляет 10 тысяч рублейСегодня 15:00

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Северодвинске открыто движение по улице Портовой

На улице Вельской в Архангельске снесут гаражи

Архангельскому областному суду исполнилось 80 лет

В Архангельской области выплата за добытого волка по прежнему составляет 10 тысяч рублей

В Северном хоре состоялось первое мероприятие в рамках проекта «Культурный рюкзак»

Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»

Более половины абонентов «Ростелекома» в Архангельской области и НАО выбрали электронную форму счета

С «Ростелекомом» малый и средний бизнес всегда сможет «быть в плюсе»

«Беломорская сплавная компания» увеличила объем перевозки сырья в 2,5 раза

Депутаты нашли «соломоново решение» в налоговом вопросе

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

В Котласском районе пенсионер ударил ножом бывшую сожительницу

В Архангельске женщина попала под машину, выбежав на проезжую часть

В Архангельске росгвардейцы задержали вора, который поджег ограбленную квартиру

В областном центре молодая женщина спасла пенсионерку от пожара

В Поморье самоуверенный должник может лишиться автомобиля

«Водник» провел первую тренировку на большом льду в Архангельске

Первенство СЗФО по греко-римской борьбе завершилось в Архангельске

Архангельский конькобежец занял второе место на соревнованиях в Коломне

Стрелки из Архангельска выиграли в Тольятти золотые медали

На стадионе "Труд" проведен косметический ремонт

В Архангельске пройдёт презентация книги Татьяны Зелениной "Тайны старого дома"

«Матильда»: отречение от любви

Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царя

Пожилые жители Исакогорки и Цигломени попробовали себя в эстрадном искусстве

В Архангельск прилетела Алиса Гребенщикова
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru