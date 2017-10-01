В Приморском районе колокольня увенчалась новым куполом

Крест и купол водрузили на шатер колокольни Никольского храма Княжестрова (деревня Кузьмино Приморского района Архангельский области).

«Прихожане, жители деревни помолись, и после совершения чина крест и купол заняли свое место на шатре колокольни!» — рассказал священник Михаил Ситников, освятивший навершия.

Княжостров — остров в дельте Северной Двины, ему более 670 лет. Остров насчитывал восемь деревень, в которых стояли древние храмы.

Первые приходские церкви были деревянные — шатровые; одна из них двухпрестольная во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделом священномученика Власия, другая однопрестольная — во имя святой великомученицы Екатерины, одноглавая с восьмиугольным шатром, теплая, довольно большая. Также рядом стояла деревянная пятиглавая колокольня. Храмы были построены на пожертвования местных крестьян и освящены одновременно в 1644 г. по благословенной грамоте новгородского митрополита Афония.

Эти церкви в 1857 г. за ветхостью разобрали и построили одну деревянную на каменном фундаменте с деревянной же колокольней, с тремя престолами: главным во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, придельными: южным — во имя священномученика Власия и северным — во имя св. великомученицы Екатерины. В советские годы храм был закрыт. В настоящее время происходит возрождение духовной жизни на острове.