Северяне присоединились к субботнику «Зелёная Россия»

В ходе акции, которая прошла во всех муниципальных образованиях Поморья, неравнодушные граждане обустраивали зоны отдыха, озеленяли придомовые территории, обустраивали детские площадки.

Участники субботника очищали от мусора водоохранные зоны рек и озер, парки и леса, территории учреждений образования, памятники.

Константин Доронин, министр природных ресурсов и ЛПК региона, отметил, что в регионе продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Только за третий квартал этого года в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Ленском, Вилегодском, Верхнетоемском, Виноградовском, Коношском, Котласском, Лешуконском и Приморском районах было ликвидировано более 20 таких объектов.

Как подчеркнул глава лесного ведомства, год экологии подходит к концу. Сделано достаточно много, при этом набранный высокий темп в реализации природоохранных мероприятий необходимо не только сохранять, но и наращивать, - сообщает министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.