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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/28/53685.html

Общество

В Северодвинске студенты техникумов приняли участие в чемпионате «Абилимпикс»

В Северодвинске студенты техникумов приняли участие в чемпионате «Абилимпикс»
Фото пресс-службы правительства области
Региональный отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошёл на базе северодвинского техникума строительства, дизайна и технологий.

В прошлом году ребята соревновались всего в двух компетенциях чемпионата, на этот раз их число было увеличено до пяти: малярное дело, портновское мастерство, вязание на спицах, бисероплетение, художественное вышивание.

В каждой компетенции соревновались не менее пяти человек. Более того, вместе со студентами профессиональных образовательных организаций борьбу вели и школьники. 
Требования к участникам «Абилимпикса» непростые: малярам, например, за четыре часа необходимо было выполнить пять видов работ, а портные должны были успеть сшить платье. 

Стоит отметить, что к чемпионату проявляют интерес и местные компании, предлагая ребятам работу.

В прошлом году представительница Северодвинска Анастасия Рогозина, став победителем регионального отборочного этапа, успешно выступила на национальном чемпионате «Абилимпикс». Она заняла третье место в компетенции «Портной».

В этом году ей также удалось одержать победу на региональном отборочном этапе.

Победителями также стали Рада Зайцева, Татьяна Ильина, Александр Черных и Екатерина Воронихина, - сообщила пресс-служба правительства области. 

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