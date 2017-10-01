В Северодвинске проверят случаи негуманного обращения с бродячими животными

Такое поручение дал глава Северодвинска Игорь Скубенко комитету ЖКХ, транспорта и связи администрации.

- По муниципальному контракту приём животных от населения и организаций, а также сбор павших животных производит «РСО-Д», а отлов организует государственное учреждение «Станция по борьбе с болезнями животных, - пояснил заместитель председателя комитета Валерий Бадогин.

Он добавил, что управляющие организации должны обрабатывать подвалы от блох, разносчиками которых являются кошки, а при подготовке многоквартирных домов к зиме - закрывать окна в подвальных помещениях согласно постановлению Минстроя № 170. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северодвинска.

- Важно найти компромиссное решение: нужно обеспечить нормативное санитарное состояние зданий, но животные при этом страдать не должны, - подчеркнул Игорь Скубенко.