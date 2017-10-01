Годзиш: нас не устраивают условия потенциального концессионера "Водоканала"

В городскую администрацию поступило предложение ООО «РВК-центр» о заключении концессионного соглашения в отношении объектов систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города.

Специалисты правительства области и муниципалитета проанализировали условия концессионной инициативы.

- Мы рассмотрели предложение компании «РВК-центр» и приняли решение, что на тех условиях, которые предлагает потенциальный концессионер, мы согласиться с условиями инициативы не можем. Однако процедура предусматривает возможность проведения переговоров об изменении условий. С этой целью представители «РВК-центр» прибудут в Архангельск в последних числах октября. Если удастся достигнуть договоренности, то далее предложение будет размещено на сайте госзакупок на срок 45 дней. У других инвесторов, таким образом, будет возможность предложить концессию на более выгодных для города условиях, - пояснил Глава Архангельска Игорь Годзиш.

Среди условий, которые не устроили администрацию города, степень финансовой ответственности государственных и муниципальных органов, возможность выхода банка-инвестора из проекта, с последующим возвратом ему средств муниципального бюджета, и ряд технических вопросов.

- Для нас реновация тысячника – это ключевая история, и любые отклонения по срокам его модернизации имеют огромное значение. Не можем мы идти и на риск, связанный с позицией банка. В любом случае мы будем искать партнеров на тех условиях, которые интересны городу. Если не удастся достичь этой цели с «РВК-центр», то муниципалитет продолжит работу. Это может быть проведение открытого концессионного конкурса либо реализация инвестпроекта «Водоканала» своими силами. Последний вариант возможен, но он существенно отодвинет по срокам выполнение необходимых работ по модернизации. Поэтому мы рассматриваем концессию как более предпочтительный выход из сложившейся за долгие годы ситуации с системой водоснабжения города. Но соглашаться можно лишь на тех условиях, которые выгодны для горожан, - подчеркнул Игорь Годзиш.

Инвестиционная программа «Водоканала» предполагает глубокую модернизацию всех производственных мощностей, что в итоге приведет к обеспечению надежности водоснабжения и снижению потерь воды в 2,5 раза и улучшению ее качества, - сообщила пресс-служба городской администрации.