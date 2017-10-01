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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/27/53678.html

Общество

На областной родительской конференции в Архангельске обсудят здоровье детей

На областной родительской конференции в Архангельске обсудят здоровье детей
«Архангельский центр медицинской профилактики» организует традиционную VIII Областную родительскую конференцию «Здоровое детство».

Она пройдёт завтра, 28 октября с 10.00 до 14.30 в конференц-зале Архангельской библиотеки им. Добролюбова.

На конференцию приглашают родителей, воспитателей, методистов, психологов и соцработников. 

Перед началом с 9.15 до 10.00 будет работать «Городок здоровья», где все желающие смогут проверить показатели своего здоровья. 

На конференции выступят медицинские специалисты. Они расскажут о том, как правильно общаться с гиперактивным ребенком, о профилактике заболеваний у детей и о многом другом.

Заявки на участие в конференции принимаются по телефону 8 (8182) 21-30-36, 27-63-50, или по электронной почте: formylazd@mail.ru.

Для родителей, желающих посетить собрание в частном порядке вход свободный.

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