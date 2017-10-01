На областной родительской конференции в Архангельске обсудят здоровье детей

«Архангельский центр медицинской профилактики» организует традиционную VIII Областную родительскую конференцию «Здоровое детство».

Она пройдёт завтра, 28 октября с 10.00 до 14.30 в конференц-зале Архангельской библиотеки им. Добролюбова.

На конференцию приглашают родителей, воспитателей, методистов, психологов и соцработников.

Перед началом с 9.15 до 10.00 будет работать «Городок здоровья», где все желающие смогут проверить показатели своего здоровья.

На конференции выступят медицинские специалисты. Они расскажут о том, как правильно общаться с гиперактивным ребенком, о профилактике заболеваний у детей и о многом другом.

Заявки на участие в конференции принимаются по телефону 8 (8182) 21-30-36, 27-63-50, или по электронной почте: formylazd@mail.ru.

Для родителей, желающих посетить собрание в частном порядке вход свободный.