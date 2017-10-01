Победителям университетского чемпионата WorldSkills в Архангельске вручили награды

Лучшим молодым инженерам, информатикам, предпринимателям и химикам САФУ вручили награды сегодня, 27 октября. Чемпионат по стандартам WorldSkills проводился в САФУ впервые. Студенты соревновались в пяти компетенциях: инженерный дизайн CAD, лабораторный химический анализ, предпринимательство, интернет вещей и программные решения для бизнеса.

Первое место в направлении «Инженерный дизайн CAD» заняла Надежда Онегина — студентка третьего курса и единственная девушка в своей учебной группе, - сообщила пресс-служба САФУ.

«Я работаю на Севмаше, занимаюсь проектированием инструментов. У меня на работе используются CAD-системы для проектирования, это облегчает процесс создания чертежей, выполнение расчетов, то есть эти навыки мне уже пригодилось на практике», — поделилась она.

«Я думаю, что победил за счет того, что выбрал единый стиль написания кода и сосредоточился на том, чтобы реализовать главные функции системы. Система должна совершать закупки, можно заказывать через нее изделия. Обычно полная разработка занимает месяцы, но здесь время было ограничено, пришлось что-то вырезать и сосредоточиться только на основном функционале», — поделился победитель площадки «Программные решения для бизнеса» Евгений Гусак.

«Мы работали над производственной ячейкой, которая передает товары по конвейеру. Нужные товары забираются и фасуются, лишние — отправляются на стеллаж. Победа была очень неожиданной. Изначально мы шли ради участия, чтобы получить новые навыки и знания», — пояснили победители направления «Интернет вещей» Тимур Гурьев и Дарья Ерпулева.

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