На Чумбаровке устанавливают отреставрированные скамейки

Благоустройство проспекта Чумбарова-Лучинского выполнено, вчера началась установка малых архитектурных форм. Пять скамеек уже установлены, еще пять появятся на проспекте в начале следующей неделе.

- Старая краска и коррозия на скамейках и урнах очищены пескоструйным способом. Кованые элементы скамеек в соответствии с эскизом главного художника города покрашены в чёрный цвет, деревянные части скамеек – в цвет «Орех». Кроме того, те элементы сидений, которые за 11 лет использования пришли в плохое состояние, заменены на новые, - пояснил директор МУП «Аркомхоз» Владимир Мохначев.

С возвращением скамеек у горожан и гостей столицы Поморья снова появится возможность во время прогулки отдохнуть на уютном пешеходном проспекте в самом сердце города.

Специалистами предприятия приведены в порядок также 25 урн, которые в ближайшее время также будут установлены на проспекте, - сообщила пресс-служба городской администрации.