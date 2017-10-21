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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/27/53670.html

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Общество, Экономика

Студенты технологического колледжа приняли участие в программе «Ты — предприниматель»

Студенты технологического колледжа приняли участие в программе «Ты — предприниматель»
Встреча с с Еленой Мырцевой. Фото сообщества «Ты — предприниматель».
24 октября в Архангельском технологическом колледже имени Петра I прошла встреча первокурсников и управляющего партнера сувенирной компании «Северная мануфактура» Елены Мырцевой.

Встреча прошла в рамках реализации федеральной программы «Ты - предприниматель» по Архангельской области. Предприниматель поделилась со студентами собственным опытом, рассказала о плюсах и минусах предпринимательской деятельности, и разобрала на примерах несколько бизнес-идей.

Оказалось, что несколько первокурсников уже готовы превратить свои хобби в стабильный доход, а одну из идей, - продвижение национального северного костюма, Елена Мырцева назвала перспективной и обещала свою поддержку.

- У одной из участниц занятия возникла идея поддерживать производителей национальных костюмов в районах Архангельской области. Мастера, которые занимаются традиционными ремёслами не организованы, поэтому это интересная идея — собирать их товары и продавать их централизованно в Архангельске, - рассказал директор Архангельской «Деловой школы» Александр Журило.

По его словам, Елена Мырцева эту идею поддержала, так как «Северная мануфактура» уже занимается продвижением образов традиционного северного искусства, а если эта идея реализуется, то она готова стать первым клиентом.

Специалисты образовательной программы «Ты — предприниматель» готовы проводить подобные занятия и в других школах Архангельска и Архангельской области — для этого представителям администраций образовательных учреждений достаточно отправить заявку на электронную почту — predprinimatel29@yandex.ru.

Константин Журавлёв, Сегодня 10:23

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