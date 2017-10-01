Сегодня в Архангельске будет работать прямая линия по вопросам защиты прав и детей В администрации Архангельска сегодня с 17:00 до 19:00 состоится прямая телефонная линия по вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов детей и семей с детьми. На телефонной линии по номеру: 607-376 дежурит советник Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам защиты прав ребенка. Елена Борисовна Ильина. Нашли ошибку? Выделите текст,

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