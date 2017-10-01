В мероприятии примут участие воины, прошедшие службу в горячих точках, родители бойцов, погибших при выполнении воинского долга, руководство города и активисты общественных организаций, депутаты и кадеты.
Начало 27 октября в 11.00.
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Пятница, 27 октября, 12:21
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/27/53664.html
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Сегодня у стадиона «Динамо» высадят 50 рябин
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Первые саженцы положат начало созданию Рябиновой аллеи. Подрядчик провел подготовительные работы, и на территории у стадиона «Динамо» будут высажены первые 50 из 110 рябин.
В мероприятии примут участие воины, прошедшие службу в горячих точках, родители бойцов, погибших при выполнении воинского долга, руководство города и активисты общественных организаций, депутаты и кадеты.
Начало 27 октября в 11.00.
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