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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/27/53664.html

Общество

Сегодня у стадиона «Динамо» высадят 50 рябин

Сегодня у стадиона «Динамо» высадят 50 рябин
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Первые саженцы положат начало созданию Рябиновой аллеи. Подрядчик провел подготовительные работы, и на территории у стадиона «Динамо» будут высажены первые 50 из 110 рябин.

В мероприятии примут участие воины, прошедшие службу в горячих точках, родители бойцов, погибших при выполнении воинского долга, руководство города и активисты общественных организаций, депутаты и кадеты.

Начало 27 октября в 11.00.

Сегодня 09:20

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