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Пятница, 27 октября, 12:21

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/27/53662.html

Общество

27 октября в Поморье пройдёт небольшой снег

27 октября в Поморье пройдёт небольшой снег
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточной и южный, на северо-востоке области юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем +1,-4°.

В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, на побережье местами порывы 13-18 м/с . Температура воздуха ночью и днем -3,+2°, - сообщает Северное УГМС. 

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