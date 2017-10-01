В Архангельск на фестиваль съехались приёмные семьи Поморья

26 октября в актовом зале областного Дворца детского и юношеского творчества открылся III форум приёмных родителей.

На форуме собрались приёмные родители из всех муниципальных районов Архангельской области. Среди них – и Нина Борисовна Колосова из Котласа. Она сама вырастила четверых детей и сегодня воспитывает 12-летнего мальчика.

—Усыновить ребенка получилось случайно. Я поехала забирать сына, и там встретила маленького ребёночка. И вот так у меня получилось, что я стала приёмной мамой. Сейчас ему 12 лет и все свое время я посвящаю сыну. Мы занимаемся музыкой, английским, рисуем. У нас всё хорошо, – рассказала Нина Колосова.

Также на форуме приёмных родителей состоялось чествование участников регионального этапа всероссийского конкурса «Ассамблея замещающих семей».

В завершение торжественной церемонии министр образования и науки вручил благодарственные письма представителям организаций, которые занимаются подготовкой кандидатов в замещающие родители, - сообщает пресс-служба правительства области.