Памятники на Чумбаровке получили новую подсветку

МУП «Горсвет» смонтировал систему освещения ряда памятников на проспекте Чумбарова-Лучинского.

- Новые фонари появились у памятников Козьме Пруткову и Борису Шергину, освещена территория в районе установленного в сентябре телефона-автомата. Кроме того, предприятием заменена система освещения памятников Степану Писахову и архангельскому мужику Сене Малине, - отметил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов.

Ранее было смонтировано освещение аллеи городов воинской славы, памятного знака в честь городов воинской славы, памятного знака, посвященного жертвам взрывов в порту Бакарица во время Первой мировой войны, а в самом ближайшем будущем заработает и система освещения других памятников, в числе которых памятники участникам Северных конвоев, Соловецким юнгам, русским женам-берегиням семейного очага и памятник тюленю - спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда, - сообщает пресс-служба городской администрации.