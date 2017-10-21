Начинающим бизнесменам Архангельской области рассказали о социальном предпринимательстве

Лекцию об этой сложной, но интересной теме для участников образовательной программы «Ты — предприниматель» провела специалист по социальному бизнесу Светлана Бызова.

Светлана имеет опыт работы в региональном министерстве экономического развития и конкурентной политики, а также в министерстве по делам молодежи, спорту и туризму. Кроме того, она была заместителем главы администрации Няндомского района по социальным вопросам.

- Сегодня мы поговорим о том, что такое социальное предпринимательство, чем занимаются социальные предприниматели и как продвигать своё дело, если вы решили работать в этом направлении, - начала Светлана Бызова.

Она рассказала об истории становления социального предпринимательства как явления, и о том, как оно развивалось в России. Затем она рассказала о возможностях поддержки социальных предпринимателей: о фонде социальных региональных программ «Наше будущее» и о краудфандинговой платформе «Планета.ру».

- Вы должны понимать — чтобы получить поддержку от Фонда, нужно доказать, что ваша инициатива может помочь сообществу решить какую-то социальную проблему, то есть вы собираетесь стать социальным предпринимателем. Позиция государства в этом вопросе пока не совсем понятна, но определение социального предпринимательства законодательно должно появиться до конца 2017 года по указу президента, - пояснила Светлана.

Затем участники программы узнали, чем социальные инвесторы отличаются от обычных — тем, что вкладывают средства не ради прибыли, а, чтобы получить социальный эффект. Также Светлана представила различные бизнес-модели социального предпринимательства и показала ребятам порталы, где можно найти идеи для социального бизнеса.

- Фонд «Наше будущее» ведёт всероссийский реестр социальных предпринимателей, а в Архангельской области этим списком занимаюсь я. И, если вы считаете, что ваша идея или ваш бизнес — социальный, можете обращаться ко мне напрямую в социальных сетях. Я готова оказать вам необходимую помощь и поддержку, - отметила Светлана.

В конце занятия она рассказала об ещё одной возможности получить поддержку для реализации социальных бизнес-идей – о конкурсе Фонда «Наше будущее» - «Найди социального предпринимателя»:

«Принять участие в конкурсе могут все граждане России, для этого необходимо оставить заявку на сайте краудфандинговой платформы «Хоровод». Помните, что все заявленные проекты должны соответствовать критериям социального предпринимательства: социальной миссии, инновационности, тиражируемости, предпринимательскому подходу, самоокупаемости и финансовой устойчивости».

Следующее занятие образовательной программы «Ты — предприниматель» по теме «Бизнес по франшизе» проведут Надежда Короткова и Екатерина Наволоцкая в субботу 28 октября.