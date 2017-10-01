Это произойдет из-за необходимости провести ремонтные работы, - сообщила пресс-служба городской администрации.
|
Новости дня
Первенство СЗФО по греко-римской борьбе завершилось в Архангельске
Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царя
Архангельский конькобежец занял второе место на соревнованиях в Коломне
В Плесецком районе женщина систематически избивала дочь
|
Четверг, 26 октября, 22:25
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/26/53651.html
|
Архангельск останется без воды на одну ночь
С 23 часов 26 октября до 4 часов 27 октября на центральных очистных сооружениях будет понижено давление в сетях водоснабжения.
Это произойдет из-за необходимости провести ремонтные работы, - сообщила пресс-служба городской администрации.
|
Главное
Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царяСегодня 21:13
Депутаты нашли «соломоново решение» в налоговом вопросеСегодня 12:16
Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форумуСегодня 10:17
В Архангельске успешно прошли первые в регионе операции по пересадке почкиСегодня 09:46
26 октября температура воздуха в Поморье опустится до -2°Сегодня 09:00
Общество
В Архангельск на фестиваль съехались приёмные семьи ПоморьяСегодня 15:43
Памятники на Чумбаровке получили новую подсветку Сегодня 13:32
Начинающим бизнесменам Архангельской области рассказали о социальном предпринимательствеСегодня 13:14
Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форумуСегодня 10:17
В Архангельске успешно прошли первые в регионе операции по пересадке почкиСегодня 09:46
В Архангельск на фестиваль съехались приёмные семьи Поморья
Памятники на Чумбаровке получили новую подсветку
Начинающим бизнесменам Архангельской области рассказали о социальном предпринимательстве
Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форуму
«Беломорская сплавная компания» увеличила объем перевозки сырья в 2,5 раза
Депутаты нашли «соломоново решение» в налоговом вопросе
Жителям Архангельской области предлагают пройти тест на предпринимательские способности
По итогам 2017 г. АЦБК снова подтвердил свое лидерство в вопросах климатической ответственности в России
Алексей Баранов: «Бизнес — это в первую очередь решение проблем»
В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"
Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО
На архангелогородцев навалилась большая политика
В Плесецком районе женщина систематически избивала дочь
Жительница Верхнетоемского района ворвалась в дом односельчанки и избила её
В Северодвинске пенсионерка оказалась в реанимации в результате ДТП
Следственный комитет расследует смерть пенсионерки в одной из больниц Архангельска
Первенство СЗФО по греко-римской борьбе завершилось в Архангельске
Архангельский конькобежец занял второе место на соревнованиях в Коломне
Стрелки из Архангельска выиграли в Тольятти золотые медали
На стадионе "Труд" проведен косметический ремонт
В Архангельске стартовало первенство СЗФО по греко-римской борьбе
Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царя
Пожилые жители Исакогорки и Цигломени попробовали себя в эстрадном искусстве
В Архангельск прилетела Алиса Гребенщикова
Старшеклассники Новодвинска примут участие в конкурсе творческой молодёжи
Дмитрий Медведев прислал поздравительную телеграмму в Архангельский театр драмы
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru