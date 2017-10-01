Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форуму

Министерство экономического развития России направило в Правительство предложение по проведению в Архангельске V Международного форума "Арктика-территория диалога". Форум должен пройти в 2019 году.

Сегодня своими впечатлениями на странице в соцсети поделился губернатор Архангельской области Игорь Орлов: "Можно считать сегодняшний день точкой отсчета, началом движения к Пятому международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога». Дело не только в таком серьезном аспекте, как готовность инфраструктуры форума. Да, это требует времени, но уже наработанный нами опыт проведения таких масштабных мероприятий вселяет уверенность – мы справимся. Главное – принять активное участие в формировании именно содержательной части форума, насытить его повестку вопросами, актуальными для жителей и Архангельской области, и всех арктических регионов".

Напомним, IV Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" прошел в Архангельске в марте нынешнего года. Его главной темой стал "Человек в Арктике". Форум посетили главы нескольких государств, в том числе президент России Владимир Путин.