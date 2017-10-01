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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/26/53648.html

Общество

Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форуму

Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форуму
Министерство экономического развития России направило в Правительство предложение по проведению в Архангельске V Международного форума "Арктика-территория диалога". Форум должен пройти в 2019 году.

Сегодня своими впечатлениями на странице в соцсети поделился губернатор Архангельской области Игорь Орлов: "Можно считать сегодняшний день точкой отсчета, началом движения к Пятому международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога». Дело не только в таком серьезном аспекте, как готовность инфраструктуры форума. Да, это требует времени, но уже наработанный нами опыт проведения таких масштабных мероприятий вселяет уверенность – мы справимся. Главное – принять активное участие в формировании именно содержательной части форума, насытить его повестку вопросами, актуальными для жителей и Архангельской области, и всех арктических регионов".

Напомним, IV Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" прошел в Архангельске в марте нынешнего года. Его главной темой стал "Человек в Арктике". Форум посетили главы нескольких государств, в том числе президент России Владимир Путин. 

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Комментарии
гражданин, сегодня 16:32

Обнародуйте или, хотя бы, намекните, что дал региону прошедший Форум в этом году? Кроме больших проблем и неудобств горожанам целых три дня - ничего.

Давно, сегодня 17:29

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