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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/26/53646.html

Общество

В Архангельске успешно прошли первые в регионе операции по пересадке почки

В Архангельске успешно прошли первые в регионе операции по пересадке почки
Впервые в Архангельской области на базе Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич выполнены операции по пересадке почки. В учреждении проведены две родственные трансплантации почки: один пациент выписан, второй – готовится к выписке.

Главный врач первой горбольницы Сергей Красильников отметил, что подготовительные мероприятия для проведения трансплантации велись в больнице с 2013 года.

— Самое главное – есть понимание задачи внутри коллектива. Трансплантология – командная работа. Мы обучили врачей и медицинских сестер сосудистой хирургии, нейрореанимации, бактериологической и клинико-диагностической лабораторий, малоинвазивной хирургии, анестезиологов, нефрологов, урологов на базе федеральных научных центров и за рубежом, – рассказывает главный врач больницы Сергей Красильников. – Было приобретено оборудование для обеспечения  типирования доноров и реципиентов, реактивы, хирургические инструменты, оборудование для хранения и транспортировки органов, лекарственные средства на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Немаловажен и другой аспект: трансплантация не только более физиологичный метод лечения хронических болезней почек, но и не такой затратный в сравнении с другими видами заместительной почечной терапии, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Напомним, что в апреле этого года Первую городскую больницу Архангельска посетил главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. Он оценил возможности больницы и в заключение заявил: «Я уверен в том, что вы готовы начать, главное – продолжать с нарастающим темпом».

Первые операции наши хирурги провели совместно с медиками из федеральных центров. До конца этого года в больнице планируется проведение ещё двух операций по пересадке почки.

— Мы несколько лет шли к этому, и теперь можем уверенно говорить об успехе. Две операции сделаны, обе закончились с положительным результатом. Первая городская больница, как всегда, на передовых рубежах и науки, и оказания медицинской помощи. Мы будем продолжать развивать высокотехнологичные методы лечения, это приоритетное направление для регионального здравоохранения, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

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