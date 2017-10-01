В САФУ начался отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills

Два дня студенты будут соревноваться за право принять участие во всероссийском этапе. «WorldSkills» — это престижный конкурс, на котором молодые специалисты демонстрируют профессиональное мастерство.

Как сообщила дирекция внутриуниверситетского чемпионата САФУ, результаты отборочных соревнований вузов со всей страны собираются в общей базе. Лучших участников приглашают на всероссийский чемпионат. За возможность представить на нем САФУ поборются 38 студентов.

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Награждение победителей и призеров состоится в пятницу, 27 октября, в Интеллектуальном центре САФУ.