В САФУ начался отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills

Как сообщила дирекция внутриуниверситетского чемпионата САФУ, результаты отборочных соревнований вузов со всей страны собираются в общей базе. Лучших участников приглашают на всероссийский чемпионат. За возможность представить на нем САФУ поборются 38 студентов.
Информацию в соцсетях о конкурсе ищите по хештегам: #WorldSkillsRussia, #WorldSkillsRussianarfu, #МолодыеПрофессионалы, #Межвуз2017, #САФУ, - сообщает пресс-служба САФУ.
Награждение победителей и призеров состоится в пятницу, 27 октября, в Интеллектуальном центре САФУ.