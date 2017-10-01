В центре Архангельска люди сидят без отопления

В доме по адресу Суворова, 6 вот уже который год возникают проблемы с теплоснабжением. Люди вынуждены сидеть дома с включенными обогревателями, но помимо высокой платы за электричество, счета за теплоснабжение, которое попросту отсутствует, продолжают приходить.

"Сейчас работет один обогреватель, зимой приходится включать несколько, в каждой комнате", - жалуется пенсионерка Лидия Фещук.

Жители дома рассказывают, что не раз обращались с проблемой в управляющую компанию, но там ответ один "Виновато ТГК". В ТГК-2 же, наоборот, переносят вину на "управляйку". Которая, кстати, прокомментировала ситуацию лаконично. "Причина холодов - недостаточное давление тепловых сетей" - отчеканила диспетчер УК.

Никита Кривонкин, директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска подтвердил информацию:

"Вследствие понижения температуры наружного воздуха ТГК перешло на зимний режим работы, из-за этого повысился объем прокачки теплоносителя и соответственно произошло повышение параметров этого теплоносителя. Ситуация была связана с тем, что не хватало параметров, сейчас всё приведено в норму".