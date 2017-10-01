Северодвинские школьники приняли участие в олимпиаде по робототехнике

Школьники из Северодвинска, Архангельска, Приморского, Каргопольского и Холмогорского районов прошли три этапа соревнований: теоретический, практический и соревновательный.
По суммарным баллам был выстроен рейтинг, Северодвинск с 900 баллами - на верхней строчке, на второй - Архангельск (400).
Места на пьедестале заняли в своих возрастных группах: Алексей Курочкин (Ягринская гимназия), Даниил Зануйлин (лицей № 17), Елисей Кириленко (лицей № 17) и Роман Шехин (школа № 20), - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска.