Северодвинские школьники приняли участие в олимпиаде по робототехнике

Вторая открытая олимпиада по робототехнике состоялась в школе № 20, в ней приняли участие более 70 ребят из пяти муниципальных образований Архангельской области.

Школьники из Северодвинска, Архангельска, Приморского, Каргопольского и Холмогорского районов прошли три этапа соревнований: теоретический, практический и соревновательный.

По суммарным баллам был выстроен рейтинг, Северодвинск с 900 баллами - на верхней строчке, на второй - Архангельск (400).

Места на пьедестале заняли в своих возрастных группах: Алексей Курочкин (Ягринская гимназия), Даниил Зануйлин (лицей № 17), Елисей Кириленко (лицей № 17) и Роман Шехин (школа № 20), - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска.