В архангельской школе №60 отремонтировали санузлы

Ещё марте директор школы №60 Андрей Мальцев поделился с администрацией города проблемой – нужно решить проблему с канализацией. Здание 1961 года постройки изначально не было оборудовано канализационной системой и санузлами. Сейчас в школе учится порядка ста учеников.

После проведения аукциона был заключен контракт с выигравшей подрядной компанией ООО "АС-Строй". Подрядчиком были заменены окна в двух туалетных комнатах – для девочек и для мальчиков, проведен монтаж вентиляции, установлена сантехника и уличный септик, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- В старейшем образовательном учреждении области - школе № 60 - планомерно ведется работа по созданию комфортных условий для обучения юных жителей поселка лесозавода №29. Независимо от того, где находится образовательное учреждение – в центре города или отдаленном округе - везде нашим детям должны быть обеспечены все условия для учебы, - подчеркнула Светлана Скоморохова.