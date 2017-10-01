На закупку медоборудования для районных клиник направлено 45 миллионов рублей

За девять месяцев текущего года на приобретение медицинского оборудования за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области направлено около 155 миллионов рублей. В медучреждения в районах планируется закупить оборудование на сумму более 45 миллионов рублей.

Уже введены в эксплуатацию аппарат ультразвуковой диагностики для кардиологических и общих исследований у взрослых и детей стоимостью 3,9 миллиона рублей в Ильинской центральной районной больнице, портативный ультразвуковой диагностический аппарат анестезиолога на сумму 2,7 в Коряжемской городской больнице.

В настоящее время проводятся процедуры закупки оборудования, которое до конца текущего года должно быть поставлено в учреждения здравоохранения в районах, - сообщает пресс-служба правительства области.

В их числе: стоматологические установки для Карпогорской, Приморской центральных районных больниц и Вельской стоматологической поликлиники, гастрофиброскоп для Шенкурской, Онежской, Красноборской, Ильинской центральных районных больниц, цифровой флюорограф для Каргопольской центральной районной больницы.

—В этом году для государственных лечебных учреждений планируется приобрести более 40 единиц дорогостоящей медицинской техники, из них 65 % – в районные больницы. Нормированный страховой запас ТФОМС, направленный на нужды медучреждений, даёт нам возможность продолжать программу модернизации медицинского оборудования в лечебных учреждениях области, – подчеркнул министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.