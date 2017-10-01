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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/25/53630.html

Общество

Жительница Виноградовского района отметила столетний юбилей

Жительница Виноградовского района отметила столетний юбилей
Фото пресс-службы правительства области
24 октября своё столетие отметила жительница Двинского Березника Зинаида Гнездова. В силу возраста Зинаида Николаевна «зимует» в Архангельске у своей младшей дочери, но каждое лето обязательно проводит в Березнике в родительском доме.

Зинаида Николаевна родилась в дни Октябрьской социалистической революции в Петрограде, но семья прожила там недолго: заболел отец, и они переехали в деревню Почтовое Виноградовского района.

—До семи лет я сидела в няньках с малышами, в школу не ходила, грамоте учил отец. Закончила семь классов и пошла с подружками искать работу. Взяли в райсоюз, где я проработала 21 год. Работала хорошо. Потом перевели на работу в райисполком. Там я трудилась 8 лет. После его ликвидации перевели в комбинат бытового обслуживания. Там я проработала ещё десять лет. Ни с одного места работы меня не увольняли, – вспоминает Зинаида Николаевна.

Не обошла Зинаиду Николаевну и Великая Отечественная война. Выйдя замуж за офицера, она уехала на место службы супруга – на границу с Румынией. Там семью и застала война. Ещё до её начала супруг Зинаиды Николаевны уехал в командировку. С тех пор она его больше не видела – он погиб в 1941 году. Вместе они прожили всего лишь несколько месяцев.

—Ко мне в дверь постучалась соседка. Мы выскочили с ней на улицу. Смотрим, вся улица горит. Прибежали в часть, где нам сказали, что началась война. Нас стали эвакуировать. Всех посадили в грузовые машины и повезли. Мы не знали, куда едем. Потом машины остановились, и нас на 18 суток практически без хлеба и воды оставили в какой-то местности. Ни травинки там не было, ни леса, – рассказывает Зинаида Николаевна.

Через 18 дней машины с военными вернулись. Те, кто остались живы, были перевезены на пароходе в Одессу, а потом доставлены на поезде к месту эвакуации. Так Зинаида Николаевна оказалась в Архангельске, а после вернулась в Березник. Об этом рассказывает пресс-служба центра "Патриот".

Несмотря на трудное детство, тяжелые военные годы, становление страны после Великой Отечествнной Зинаида Николаевна вырастила и воспитала двух дочерей. У неё в семье четыре внучки и восемь правнуков.

—В нашей большой семье никогда не было двоечников. Все хорошо учились, достигли хороших результатов, – гордится Зинаида Николаевна.

Каждое лето Зинаида Гнездова проводит в Двинском Березнике, где все её знают, уважают, приходят за советом.

—Секрет моего долголетия? Труд, труд, труд и ещё раз труд! А также уважение и любовь к людям, – говорит Зинаида Николаевна.

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