Студенты из Архангельска заняли призовые места на «Робошколе+» в Волгограде

Студенты САФУ заняли призовые места в VI Всероссийской молодёжной школе по робототехнике, машинному обучению и компьютерному зрению «Робошкола+».

Тимур Гурьев с командой заняли первое место в управлении беспилотных летающих аппаратов. 3 место в номинации «Мобильные роботы» заняли студентка той же высшей школы САФУ Дарья Ерпулева с командой. Также Дарья участвовала в конкурсе проектов. Ее проект «Робот-путеводитель» оказался одним из самых продуманных, поэтому по результатам конкурса ее статья с описанием робота была предложена к публикации в научном журнале Волгоградского государственного технического университета.

Также Тимур и Дарья участвовали во всероссийском фестивале науки «NAUKA0+» в МГУ имени М. В. Ломоносова с проектом «Машина по интерактивной уборке мусора», - сообщила пресс-служба САФУ.