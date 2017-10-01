Завершается приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России»

У начинающих предпринимателей Архангельской области осталась всего неделя, чтобы заявиться на конкурс «МПР» - последний день приёма заявок 30 октября.

Федеральный конкурс «МПР» призван развивать малый бизнес и популяризовать предпринимательство среди молодёжи. Для участия приглашаются талантливые молодые бизнесмены Архангельской области в возрасте до 30 лет (включительно) и являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями или соучредителями юридического лица.

Зарегистрированное юридическое лицо должно соответствовать критериям субъекта малого и среднего предпринимательства согласно ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». При этом доля потенциального участника конкурса в уставном капитале юрлица должна составлять не менее 50 процентов.

Всего на конкурсе «МПР» объявлено четыре номинации: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года» и «Социальный бизнес года».

Победители регионального конкурса будут выдвинуты на федеральный этап, а победитель номинации «Работодатель года» направлен на обучение в Федеральный центр повышения квалификации «Русская Школа Управления» на тематический пятидневный курс с оплатой перелёта и проживания.

Заявки принимаются до 30 октября по этой https://ais.fadm.gov.ru/auth/login#mce_temp_url# и по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий 65, офис 410. Контактный телефон: 8 (8182) 477 160. Заявку также можно отправить по электронной почте — predprinimatel29@yandex.ru. Награждение победителей пройдёт на конгрессе «Ты-предприниматель» 09 декабря 2017 года.