Просьба к водителям учесть информацию при планировании маршрутов движения, - сообщила пресс-служба городской администрации.
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Среда, 25 октября, 18:00
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/25/53625.html
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Перекресток Новгородский/Урицкого временно закрыт для движения
В связи с необходимостью устранения аварии на водопроводной сети 26-27 октября планируется перекрытие проспект Новгородский в районе перекрёстка с улицей Урицкого.
Просьба к водителям учесть информацию при планировании маршрутов движения, - сообщила пресс-служба городской администрации.
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