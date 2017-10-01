Новости дня

В Холмогорском районе алководителя наказали исправительными работами

Архангельская экологическая организация «Этас» получила штраф в размере 150 тысяч рублей

Северодвинские школьники приняли участие в олимпиаде по робототехнике

В архангельской школе №60 отремонтировали санузлы

Мобильная версия 16+

Среда, 25 октября, 18:00

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/25/53621.html

Общество

Застройщик, снесший терминал у МРВ, не благоустроил территорию

Застройщик, снесший терминал у МРВ, не благоустроил территорию
Фото пресс-службы администрации Архангельска
"В установленные сроки застройщик выполнил демонтаж здания терминала и ограждающего забора, вывез строительный мусор. Но по договору нужно привести территорию в первоначальное состояние", - рассказал Михаил Иконников, директор департамента муниципального имущества. – Благоустройство не выполнено: не закрыты крышками колодцы, нет асфальтирования.

Кроме того, по заключённому с застройщиком еще в 2015 году соглашению должен быть произведён демонтаж двух торговых павильонов на площади перед МРВ, которые уже давно устарели. Сегодня павильоны еще на месте.

Сейчас на объект завезен гравий для дальнейшего асфальтирования, но работы не ведутся, - сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам Михаила Иконникова, специалисты департамента муниципального имущества провели обследование земельного участка, по итогам которого была составлена претензия к застройщику, который предлагает продлить срок договора до 1 августа 2018 года.

- Такие темпы нас не устраивают. Сумма неустойки за неделю составила порядка 300 тысяч рублей, и она будет выставляться еженедельно. Ситуация с благоустройством площади находится на контроле у муниципалитета. Для нас важно, чтобы как можно скорее территория в центре города была приведена в надлежащее состояние, - подчеркнул Михаил Юрьевич.

Сегодня 09:45

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Эсквайр, сегодня 16:19

"Кот Васька плут! Кот Васька вор! И Ваську-де, не только что в поварню, Пускать не надо и на двор, Как волка жадного в овчарню: Он порча, он чума, он язва здешних мест!" (А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ.)… ( 1812 г., И.А. Крылов)

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Депутат Ухин: дворец спорта профсоюзов останется "торговой избой"?Сегодня 12:27
1 комментарий

25 октября в Поморье ожидается мокрый снег и слабый гололёдСегодня 09:00

Николай Цуканов заметил недоделки в строящемся перинатальном центре в АрхангельскеВчера 18:07
1 комментарий

Утраченные бренды Архангельска: трамвайВчера 13:24
10 комментариев

На "Мироновой горе" до сих пор ловят медведяВчера 10:58

Общество

Северодвинские школьники приняли участие в олимпиаде по робототехникеСегодня 17:30

В архангельской школе №60 отремонтировали санузлыСегодня 17:00

День народного единства в Архангельске отметят на Красной пристаниСегодня 16:45

На закупку медоборудования для районных клиник направлено 45 миллионов рублейСегодня 16:05

Жителям Архангельской области предлагают пройти тест на предпринимательские способности Сегодня 13:58

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Северодвинские школьники приняли участие в олимпиаде по робототехнике

В архангельской школе №60 отремонтировали санузлы

День народного единства в Архангельске отметят на Красной пристани

На закупку медоборудования для районных клиник направлено 45 миллионов рублей

Жительница Виноградовского района отметила столетний юбилей

Жителям Архангельской области предлагают пройти тест на предпринимательские способности

По итогам 2017 г. АЦБК снова подтвердил свое лидерство в вопросах климатической ответственности в России

Алексей Баранов: «Бизнес — это в первую очередь решение проблем»

ООО «Газпром трансгаз Ухта» вошло в рейтинг эффективности крупнейших компаний России

«Аквилон-Инвест» построил в Архангельске образцовую детскую площадку

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

В Холмогорском районе алководителя наказали исправительными работами

Архангельская экологическая организация «Этас» получила штраф в размере 150 тысяч рублей

В Северодвинске мужчина разделся в здании скорой помощи

В Каргополе подросток избил и ограбил ровесника

За сутки росгвардейцы задержали двух разыскиваемых и одного без вести пропавшего гражданина

Стрелки из Архангельска выиграли в Тольятти золотые медали

На стадионе "Труд" проведен косметический ремонт

В Архангельске стартовало первенство СЗФО по греко-римской борьбе

Северодвинцы приняли участие в акции «Зарядка с чемпионом»

«Водник» вышел в полуфинал международного турнира

Дмитрий Медведев прислал поздравительную телеграмму в Архангельский театр драмы

В столице Поморья пройдёт выставка японской графики

В Архангельске пройдет фестиваль «Голос улиц»

В Северном морском музее пройдёт джазовый концерт

На кинофестиваль "Берегиня" поступило 140 заявок
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru