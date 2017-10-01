Застройщик, снесший терминал у МРВ, не благоустроил территорию

"В установленные сроки застройщик выполнил демонтаж здания терминала и ограждающего забора, вывез строительный мусор. Но по договору нужно привести территорию в первоначальное состояние", - рассказал Михаил Иконников, директор департамента муниципального имущества. – Благоустройство не выполнено: не закрыты крышками колодцы, нет асфальтирования.

Кроме того, по заключённому с застройщиком еще в 2015 году соглашению должен быть произведён демонтаж двух торговых павильонов на площади перед МРВ, которые уже давно устарели. Сегодня павильоны еще на месте.

Сейчас на объект завезен гравий для дальнейшего асфальтирования, но работы не ведутся, - сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам Михаила Иконникова, специалисты департамента муниципального имущества провели обследование земельного участка, по итогам которого была составлена претензия к застройщику, который предлагает продлить срок договора до 1 августа 2018 года.

- Такие темпы нас не устраивают. Сумма неустойки за неделю составила порядка 300 тысяч рублей, и она будет выставляться еженедельно. Ситуация с благоустройством площади находится на контроле у муниципалитета. Для нас важно, чтобы как можно скорее территория в центре города была приведена в надлежащее состояние, - подчеркнул Михаил Юрьевич.