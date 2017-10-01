В Архангельске на перекрёстке Троицкий/Гагарина появится новый светофор

«Горсвет» в плановом порядке производит замену устаревших ламповых светофоров на современные светодиодные. На этот раз новые светофоры появились на перекрестке проспекта Троицкий и улицы Гагарина.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, в октябре предприятие завершило модернизацию очередного светофорного объекта, в рамках которой полностью заменило светофоры, провода и технологическое оборудование на перекрестке проспекта Троицкий и улицы Гагарина. А месяцем раньше был модернизирован светофорный объект на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Карла Маркса.

Кроме того, пешеходные переходы на указанных перекрестках были оборудованы секциями с отсчетом времени, что, несомненно, должно дать положительный эффект и способствовать безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба городской администрации.