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Среда, 25 октября, 18:00

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/25/53619.html

Общество

25 октября в Поморье ожидается мокрый снег и слабый гололёд

25 октября в Поморье ожидается мокрый снег и слабый гололёд
В среду в регионе местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед. Ветер западный и юго-западный 1-6 м/с, на северо-востоке области 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°.

В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью и утром туман. Ветер северо-западный и западный 7-12 м/с, на побережье местами порывы 15-18 м/с . Температура воздуха ночью и днем -2,+3°, - сообщает Северное УГМС.

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