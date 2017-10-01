«Онежское Поморье» нанесли на карту путешественника

Изданная тиражом в пять тысяч экземпляров, карта призвана повысить информированность жителей и гостей Онежского полуострова о наследии национального парка «Онежское Поморье», его границах.

На Онежском полуострове реализовать проект помогли местные жители, обратившиеся к сотрудникам парка с просьбами о консультации по разъяснению границ «Онежского Поморья» и функционального зонирования.

Данные положения плюс достопримечательности Онежского полуострова и правила поведения на территории «Онежского Поморья» нашли свое отражение на картосхемах, подготовленнх Парком. Удобный складной формат и красочный дизайн делают их легкочитаемыми и доступными для людей всех возрастов.

Карты распространены через государственных инспекторов Парка и размещены в публичных местах – помещениях администраций муниципальных образований, школах, визит-центрах национального парка «Онежское Поморье». Это позволит всем жителям полуострова, проживающим в деревнях Красная гора, Пертоминск, Яреньга, Лопшеньга, Летний Наволок, Летняя Золотица, Пушлахта, Лямца, Пурнема, Уна, Луда, получить нужную и полезную информацию, не выезжая за пределы родных мест.

Карта также будет распространяться среди гостей национального парка «Онежское Поморье», - сообщила пресс-служба Кенозерского нацпарка.