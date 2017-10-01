Николай Цуканов заметил недоделки в строящемся перинатальном центре в Архангельске

24 октября полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Николай Цуканов совместно с губернатором Поморья Игорем Орловым провёл выездное совещание в строящемся перинатальном центре.

Рабочая встреча началась с осмотра прилегающей территории. Сейчас завершается благоустройство, коробка здания готова, тепловой контур закрыт. Инженерные коммуникации подведены, ведётся чистовая отделка помещений.

В ходе осмотра полпред обратил внимание на наличие внешних недоделок, в том числе козырьков над входом в помещение, что может угрожать безопасности пациентов. Кроме того, Николай Цуканов проверил качество внутренней отделки помещений.

Он отметил, что с момента последнего визита в Архангельск в декабре 2016 года на объекте произошли видимые перемены.

Но при этом остаются проблемы, которые препятствуют сдаче объекта. Среди них: отсутствие материалов для завершения строительства, недостаточная численность рабочих на объекте, отсутствие графика монтажа медицинского оборудования.

Николай Цуканов поинтересовался, как обстоят дела с подготовкой технического паспорта. Полпред заострил внимание подрядчика, что готовить данную документацию необходимо параллельно с завершением строительных работ, - сообщила пресс-служба правительства области.

Как отметил губернатор Игорь Орлоа, финансирование строительства перинатального центра обеспечено в полном объёме. Напомним, стоимость объекта составляет 2,8 миллиарда рублей.

—Подрядчику даны два главных поручения: завершить плановую поставку медицинского оборудования и качественно выполнить оставшийся фронт работ в оптимальные сроки. Сегодня подрядчики нас заверили, что до 4 ноября вся В настоящее время завершается благоустройство, коробка здания готова, тепловой контур закрытмедтехника будет на объекте, – отметил Игорь Орлов. – Для ускорения процесса мы наращиваем число рабочих до 370 человек. Рассчитываем, что эти меры позволят обеспечить сдачу строительной части до 25 ноября.

В завершении совещания Николай Цуканов обратился к строителям: «Ответственности за сдачу жизненно важного объекта с вас никто не снимал».

—Я хочу обратить внимание, что это не просто новый объект здравоохранения на территории региона, а именно перинатальный центр, который кардинальным образом изменит всю систему родовспоможения в Архангельской области, – подчеркнул Николай Цуканов. – Жители Архангельской области очень ждут это медицинское учреждение, где женщины и новорожденные смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь. Необходимо сдать этот важный социальный объект до конца 2017 года.