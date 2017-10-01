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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/24/53612.html

Общество

Полпред президента Николай Цуканов посетил первую городскую больницу Архангельска

Полпред президента Николай Цуканов посетил первую городскую больницу Архангельска
Фото пресс-службы правительства области
В Архангельск с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента России в СЗФО Николай Цуканов. Сегодня он посетил первую городскую клиническую больницу имени Е.Е. Волосевич.

—В настоящее время это одно из крупных лечебных учреждений области, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических условиях и в условиях дневного стационара, а также специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарных условиях в круглосуточном режиме населению города Архангельска и Архангельской области, – рассказал главный врач больницы Сергей Красильников.

Как проинформировали полномочного представителя, врачами-нейрохирургами больницы в год выполняется около тысячи оперативных вмешательств.

Почти 50 % операций проводится с использованием нейрохирургического микроскопа, в том числе при геморрагических инсультах, аневризмах и опухолях головного мозга.

На сегодняшний день отделение оснащено микроскопом, который был введён в эксплуатацию в 2004 году и уже полностью исчерпал свой ресурс, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Николай Цуканов обратил внимание на то, что в Архангельской области отмечаются высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения, новообразований:

«В онкологии важна, в первую очередь, своевременная диагностика. Медицинское учреждение, где проводятся нейрохирургические операции, в том числе и онкологические, должно быть оснащено самым современным медицинским оборудованием».

—Система здравоохранения – основополагающая, и всё, что даёт возможность продлить жизнь пациента – крайне важно. Решение о приобретении нейрохирургического микроскопа уже принято. Если есть необходимость в приобретении и второго микроскопа, нужно подготовить документацию и подать заявку уже в этом году, мы ваше обращение поддержим, – подчеркнул Николай Цуканов.

Как отметили специалисты, приобретение современного нейрохирургического микроскопа будет способствовать улучшению качества медицинской помощи, сокращению сроков нетрудоспособности, послужит важным фактором, позволяющим снизить больничную летальность и общую смертность населения Архангельской области от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований головного и спинного мозга, улучшить качество жизни пациентов.

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